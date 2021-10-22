«Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче футбольной Лиги Европы

На 82-й минуте отличился нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, в середине первого тайма вышла из строя система видеоассистента рефери (VAR). «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в еврокубковом матче впервые с 14 сентября 2017 года, тогда железнодорожники встречались в Лиге Европы с датским «Копенгагеном» (0:0). Московский клуб не может победить в 14 последних матчах в еврокубках, 18 сентября 2019 года «Локомотив» на выезде обыграл германский «Байер» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20. Семин возглавлял «Локомотив» до мая 2020 года, покинув клуб после решения предыдущего руководства не продлевать с ним контракт. «Локомотив» выигрывал золото чемпионата России только при Семине (2002, 2004, 2018). После вручения медали бывший главный тренер команды пошел к южной трибуне «РЖД-Арены» и отдал ее одному из болельщиков.

«Локомотив» и «Галатасарай» ранее четырежды встречались в еврокубках, последний раз — три года назад в Лиге чемпионов, обе команды одержали по две победы. Во всех играх, первая из которых состоялась еще в 2002 году, турецкой командой руководил действующий тренер «Галатасарая» Фатих Терим.

Ранее в четверг выступающие вместе с «Локомотивом» и «Галатасараем» в группе E итальянский «Лацио» и французский «Марсель» сыграли вничью (0:0). После матчей третьего тура группу возглавил «Галатасарай», турецкая команда набрала семь очков. Далее идут «Лацио» (4), «Марсель» (3), «Локомотив» замыкает таблицу, железнодорожники в трех играх набрали одно очко.