Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
Футбол. Еврокубки
21.10
Спарта П
Лион
34
Футбол. Еврокубки
21.10
Рейнджерс
Брённбю
20
Футбол. Еврокубки
21.10
ПСВ
Монако
12
Футбол. Еврокубки
21.10
Штурм
Реал Сосьедад
01
Футбол. Еврокубки
21.10
Наполи
Легия
30
Футбол. Еврокубки
21.10
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
31
Футбол. Еврокубки
21.10
Локомотив
Галатасарай
01
Футбол. Еврокубки
21.10
Вест Хэм Юнайтед
Генк
30
Футбол. Еврокубки
21.10
Партизан
Гент
01
Футбол. Еврокубки
21.10
ЦСКА Сф
Заря Лг
01
Футбол. Еврокубки
21.10
ЧФР
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
21.10
Яблонец
Раннерс
22
Футбол. Еврокубки
21.10
Слован Бр
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
21.10
Базель
Омония
31
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Еврокубки
21.10
Фенербахче
Антверпен
22
Футбол. Еврокубки
21.10
Лацио
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
21.10
Лудогорец
Брага
01
Футбол. Еврокубки
21.10
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
21.10
Бетис
Байер
11
Футбол. Еврокубки
21.10
Рапид В
Динамо З
21
Футбол. Еврокубки
21.10
Алашкерт
ЛАСК
03
Футбол. Еврокубки
21.10
Анортосис Фамагуста
Флора
22
Футбол. Еврокубки
21.10
Буде-Глимт
Рома
61
Футбол. Еврокубки
21.10
Фейеноорд
Унион Б
31
Футбол. Еврокубки
21.10
Маккаби Хайфа
Славия Пр
10
Футбол. Еврокубки
21.10
Копенгаген
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
21.10
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
21.10
Мура
Ренн
12
Футбол. Еврокубки
21.10
Карабах
Кайрат
21
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
09:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» без Головина обыграл ПСВ, «Реал Сосьедад» победил «Штурм» в Лиге Европы

«Монако» в гостях добился победы над ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.

ПСВ
Монако
Реал Сосьедад
ШтурмЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Монако» в гостях обыграл ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускает игру, так как не набрал нужные кондиции после травмы. В этой встрече у гостей голами отметились Майрон Боаду Софьян Диоп, у хозяев — Коди Гакпо.

В другом матче группы В «Реал Сосьедад» на выезде победил «Штурм» — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил шведский форвард Александер Исак.

«Монако» возглавил группу В (7 очков), «Реал Сосьедад» поднялся на вторую строчку (5 баллов).

ПСВ
1:2
Первый тайм: 0:1
Монако
 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь