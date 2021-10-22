«Монако» без Головина обыграл ПСВ, «Реал Сосьедад» победил «Штурм» в Лиге Европы
«Монако» в гостях добился победы над ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.
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«Монако» в гостях добился победы над ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.
«Монако» в гостях обыграл ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускает игру, так как не набрал нужные кондиции после травмы. В этой встрече у гостей голами отметились Майрон Боаду Софьян Диоп, у хозяев — Коди Гакпо.
В другом матче группы В «Реал Сосьедад» на выезде победил «Штурм» — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил шведский форвард Александер Исак.
«Монако» возглавил группу В (7 очков), «Реал Сосьедад» поднялся на вторую строчку (5 баллов).