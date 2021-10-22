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09:30 (мск), источник: Матч ТВ

Константин Генич: «Локомотив» напоминает московский ЖК. Но красоты пока никакой — голые стены и дорогущие квадратные метры

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» (0:1).

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— «Локомотив» напоминает элитные квадраты в дорогом московском ЖК. Риелтор тебе рассказывает и показывает проект, говорит: «Здесь будет элитное жилье, красивая ванная, будуар, спальня, гардеробная… Приходите через пару лет, и увидите, как все будет прекрасно».

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Но пока красоты никакой — только голые стены и элитные дорогущие квадратные метры, не более того.

«Локо» сам себя сжигает в первом тайме агрессивным прессингом, хотя совершенно не готов поддерживать высокий темп весь матч, не обладает ресурсом усилить игру со скамейки.

Те, кто ругают скамейку «Спартака» — посмотрите на «Локомотив», где два молодых вратаря, защитники Ненахов и Сильянов, оборонительные хавы Бабкин и Куликов, юный Петров и Рыбчинский. Выходит Живоглядов. Как играть на таком уровне? Для РПЛ этого хватает, для Европы — нет.

По игре я не вижу у «Локомотива» перспектив даже в борьбе за 3-е место и переход в Лигу конференций. Какие-то очки можно зацепить в оставшихся матчах, но вряд ли их хватит.

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Я бы мог сказать, что игроки «Локо» получают полезный опыт на будущее, что они смотрелись достойно, бились с «Марселем», имели шансы с «Галатасараем», но это неправильный акцент. У «Локомотива» ведь на самом деле вовсе и не молодая команда: Керк, Баринов, Смолов, Пабло, Едвай, Жемалетдинов, Гилерме, Рыбусь…

По стратегии «Локо» должен стать чемпионом через 3 года, но у меня пока сдержанное отношение. Проект очень сырой. Хотя безнадеги нет, мне нравится движение, виден настрой, но возможности на этом этапе не совпадают с желанием, — сказал Генич.

«Локомотив» замыкает группу E, набрав после трех туров одно очко. «Галатасарай» располагается на первом месте (7). Ответный матч команды проведут 4 ноября.

Локомотив
0:1
Первый тайм: 0:0
Галатасарай
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