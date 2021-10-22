Спаллетти наконец-то победил в Европе, Моуринью разгромлен за Полярным кругом командой с российским вратарем

Разгром в Неаполе и римская засуха

Группа С

«Наполи» — «Легия» — 3:0 (Инсинье, 76. Осимен, 80. Политано, 90+5).

«Спартак» — «Лестер» — 3:4. Обзор матча — здесь.

В спартаковском квартете неожиданный аутсайдер принимал еще более неожиданного лидера. На первых минутах казалось, что «Наполи» сразу сомнет «Легию», но поляки держались. А порой и огрызались, как в случае с контратакой, когда Эмрели издали засадил в штангу. Но практически сразу после этого польская оборона сломалась. Для начала Инсинье в касание пальнул под перекладину, после чего лидер неаполитанцев вывел на ворота только вышедшего на замену Осимена.

Гол Политано стал контрольным выстрелом, и Лучано Спаллетти, у которого нет потерянных очков в серии А, с третьей попытки наконец-то победил в Лиге Европы.

Положение команд: 1. «Легия» — 6 очков, 2. «Наполи» — 4, 3. «Лестер» — 4, 4. «Спартак» — 3.

4 ноября. Лестер — Спартак, Легия — Наполи.

Группа Е

«Лацио» — «Марсель» — 0:0.

«Локомотив» — «Галатасарай» — 0:1. Обзор матча — здесь.

Что касается группы «Локомотива», то ее фавориты обошлись без забитых мячей. Единственное взятие ворот отменили, так как лучший снайпер «Лацио» Иммобиле оказался в небольшом офсайде.

Что в этом квартете удивляет, так это низкая эффективность нападения «Марселя». Команда Марсело Бьельсы по итогам трех туров лидирует в Лиге Европы по проценту владения мячом (65,1), но при этом у нее три ничьих и всего один забитый в Москве гол.

Положение команд: 1. «Галатасарай» — 7 очков, 2. «Лацио» — 4, 3. «Марсель» — 3, 4. «Локомотив» — 1.

4 ноября. Галатасарай — Локомотив, Марсель — Лацио.

«Монако» побеждает без Головина и лидирует в группе

Группа В

ПСВ — «Монако» — 1:2 (Гакпо, 59 — Боаду, 20. Диоп, 89).

«Штурм» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (Исак, 68).

Несмотря на то, что Александр Головин уже возобновил тренировки в общей группе, Нико Ковач не стал рисковать и не включил российского полузащитника в заявку на матч в Эйндховене. Зато в ней оказался бывший нападающий АЗ Боаду, который никак не мог найти себя в «Монако», за что его жестко критиковали болельщики. На родине же к нему словно вернулась прежняя уверенность, и он забил свой первый гол за монегасков на стадионе, на котором за последние два года отличался чаще, чем любой из гостей (3 мяча).

Но уже в который раз в этом сезоне неприятными последствиями обернулась ошибка Дисаси. Защитник проиграл борьбу в центре поля и потерял мяч, после чего быстрая атака ПСВ завершилась классным дальним ударом Гакпо. В этом сезоне такие обидные голы выбивали «Монако» из колеи, но на завершающий отрезок Ковач выпустил группу лидеров, и Диоп в падении замкнул прострел Кайю Энрике.

Красно-белые выиграли очный спор за лидерство. Ну, а проигрыш голландцев оказался в пользу «Реал Сосьедад», причем лидеру ла лиги еще и повезло — грубо ошибся голкипер «Штурма». Удар Исака выглядел разминочным, а оказался победным и вывел басков на второе место.

«Вест Хэм» и «Лион» не остановить

Группа Н

«Вест Хэм» — «Генк» — 3:0 (Доусон, 45+1. Диоп 57. Боуэн, 59).

«Рапид» В — «Динамо» З — 2:1 (Грюлль, 9. Хофманн, 34 — Оршич, 24).

«Молотобойцы» — без заболевшего коронавирусом Крала, но с Влашичем и Ярмоленко в стартовом составе — выиграли и третий матч в групповом раунде. Команда Девида Мойеса считается самой эффективной в АПЛ с точки зрения выполнения стандартов, а теперь в этом убедились и в Европе. Два первых гола «Вест Хэма» — подачи Кресуэлла с завершающими ударами головой в исполнении центральных защитников Доусона и Диопа. Лондонцы лидируют с тремя победами и разностью мячей 7−0.

Группа А

«Спарта» П — «Лион» — 3:4 (Хараслин, 4, 19. Л. Крейчи II, 90+6 — Токо-Экамби, 42, 88. Ауар, 53. Лукас Пакета, 67).

«Рейнджерс» — «Бреннбю» — 2:0 (Балогун, 19. Руф, 32).

«Лион» — самая волевая команда четверга. Французы начали безобразно, а словацкий нападающий Хараслин, который недавно трепал нервы защите сборной России, быстро оформили дубль. Однако команда Петера Боса и бровью не повела. Отыграла один мяч, потом второй, а третий гол — с пасом автора дубля Токо-Экамби под убойный удар Лукасу Пакета — воплощение превосходства в классе. И хотя последние 15 минут французы провели в меньшинстве из-за удаления Густо, это не помешало им увеличить преимущество. «Лион», как и «Вест Хэм», завершил первый круг со стопроцентным результатом.

Группа D

«Фенербахче» — «Антверпен» — 2:2 (Валенсия, 20, 45, с пенальти — Саматта, 2. Геркенс, 62).

«Айнтрахт» — «Олимпиакос» — 3:1 (Борре, 26, с пенальти. Туре, 45+3. Камада, 59 — Эль-Араби, 30, с пенальти).

Сергей Иванов, которому в воскресенье предстоит судить «Зенит» со «Спартаком», отработал в Стамбуле и зафиксировал первый гол четверга. Его автором стал Саматта, которого перед началом сезона турки отдали «Антверпену» в аренду. Тем не менее, «Фенербахче» мог выиграть, однако для этого Валенсии нужно было сделать хет-трик. Шанс у эквадорца был, но он не реализовал первый из двух пенальти, который Иванов назначил после подсказки ВАР и изучения повтора.

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда» — 1:1 (Дюр, 78 — Иванич, 58). «Лудогорец» — «Брага» — 0:1 (Рикарду Орта, 20).

Группа G

«Селтик» — «Ференцварош» — 2:0 (Фурухаши, 57. Вечеи, 81, в свои ворота).

«Бетис» — «Байер» — 1:1 (Борха Иглесиас, 75, с пенальти — Андрих, 82).

Лига конференций: исторический провал Жозе, Шейдаев забил команде Бердыева

«Буде-Глимт» — «Рома» — 6:1 (Ботхейм, 8, 52. Берг, 20. Сульбаккен, 71, 80. Пеллегрино, 78 — Карлес Перес, 28).

Жозе Моуринью привез «Рому» за Полярный круг — в гости к чемпиону Норвегии, ворота которого защищает Никита Хайкин. Удивительно, но российский голкипер нечасто оказывался в центре внимания, а его команда поймала кураж и уже к середине первого тайма забила два мяча.

Игравшая вторым составом «Рома» после этого по-хорошему завелась, но к перерыву отыграла только один мяч. В перерыве Моуринью сделал тройную замену, выпустив Мхитаряна и Шомуродова, но не помогло. Напротив, норвежцы с их стремлением играть с акцентом на атаку выдали феноменальный матч, унизив и «волков», и персонально их главного тренера, на котором не было лица.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVTT67aItSx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVTT67aItSx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVTT67aItSx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SPORF (@sporf)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игрокам итальянской команды после финального свистка пришлось отправиться к гостевому сектору и выслушать все, что думают о случившемся фанаты. А Моуринью, ранее осчастлививший юных норвежских болельщиков совместным фото, в своем 1008-м матче на посту главного тренера впервые пропустил шесть голов. Стоит ли теперь ждать в одной из лучших лиг Европы 21-летнего нападающего Ботхейма, который забил два мяча и сделал ассистентский хет-трик?

«Фейеноорд» — «Унион» — 3:1 (Джаханбакш, 11. Линссен, 29. Синистерра, 76 — Авонийи, 35).

Арендованный у «Спартака» Тил на этот раз не забил, по ходу второго тайма промахнувшись из идеальной позиции. Однако Гус стал автором голевой передачи на Джаханбакша, а также начал третью результативную атаку. «Фейеноорд» выиграл пять подряд еврокубковых матчей на своем стадионе впервые с 1996 года.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVTPCUKINUL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVTPCUKINUL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVTPCUKINUL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Qarabağ FK (@fkqarabagh)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Карабах» — «Кайрат» — 2:1 (Шейдаев, 79. Гусейнов, 90+1 — Канте, 19, с пенальти).