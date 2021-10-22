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11:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лукаку пропустит от двух до трех недель из-за травмы лодыжки

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку пропустит от двух до трех недель из-за травмы лодыжки, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

28-летний бельгиец получил повреждение в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0). Возвращение футболиста на поле ожидается после завершения ноябрьской паузы на матчи сборных.

В сезоне-2021/22 Лукаку провел 11 матчей за «Челси», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Челси
4:0
Первый тайм: 2:0
Мальме
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