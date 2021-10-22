«Мы движемся в правильном направлении — еще есть шансы». Гисдоль — о поражении «Локомотива»

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— Из-за результата мне в какой-то степени жалко команду, — сказал после матча с «Галатасараем» Маркус Гисдоль. — На протяжении 75 минут наша команда показывала хороший футбол. Но, к сожалению, мы не смогли реализовать свои шансы. Наша команда доминировала на поле, играла первым номером. Но, как вы знаете, футбол — это та игра, в которой все решают голы. Тем не менее, я сегодня сказал своим футболистам, что мы движемся в правильном направлении, и я уверен, что мы дойдем до конца этого пути. Сейчас нам нужно как можно скорее забыть этот матч, поскольку уже завтра мы начнем подготовку к следующей встрече.

— Как оцените перспективы «Локомотива» в Лиге Европы?

— Шансы есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь после сегодняшнего поражения. В любом случае хочу заверить, что мы приложим все усилия, чтобы улучшить свои позиции в группе.

— О чем вы говорили с Фатихом Теримом после игры?

— Мы коротко обменялись мнениями, как это обычно принято между коллегами по тренерскому цеху. Я с уважением отношусь к нему и к тому футболу, который показывает «Галатасарай». Это был позитивный, плодотворный обмен тренерскими мнениями. Тем не менее, сегодня мы больше контролировали игру. Если бы забили — мы бы выиграли этот матч. Но, сожалению, судьба распорядилась иначе.

— У «Локомотива» ноль ударов в створ — это свидетельство кризиса игры в атаке?

— У нас было много ударов, но удары в створ действительно не шли. В предыдущей игре мы забили два гола. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся, а нам не хватило реализации.

— В отличие от «Галатасарая», вы провели всего одну замену. Почему?

— Я завидовал «Галатасараю», потому что, к сожалению, у нас не было такого резерва, чтобы освежить игру. Многие игроки травмированы, особенно атакующие: Анджорин, Камано. Сегодня у меня почти не было вариантов усиления игры со скамейки.

— Сколько времени займет восстановление травмированных футболистов?

— Надеюсь, что Анджорин вернется в самое ближайшее время и сможет сыграть несколько минут. Насчет Камано не могу делать точных прогнозов.

— Как оцените уровень «Галатасарая»?

— Считаю, мы были на одном уровне. До того момента, как у соперника появилось возможность произвести замены и освежить игру. «Локомотив» здорово играл и физически ничем не уступал. Было проделано очень много беговой работы. Мы быстро отбирали мяч на чужой половине поля. Но, к сожалению, не добились положительного результата.

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«У нас группа уровня Лиги чемпионов. Я горд за своих игроков»

После Гисдоля на вопросы журналистов ответил Фатих Терим.

— В первом тайме мы теряли легкие мячи, но в принципе неплохо оборонялись, — сказал тренер «Галатасарая». — Во втором тайме все шло к ничьей, но в какой-то момент мы начали создавать моменты. Нам помогли замены — они очень усилили игру. «Лацио» и «Марсель» сыграли вничью, сейчас мы лидируем в группе, которая по уровню не уступает группам в Лиге чемпионов. В этих трех матчах мы позволили сопернику создать минимальное количество моментов. Поздравляю своих игроков и всех, кто болел за «Галатасарай».

— Напоминает ли вам этот «Галатасарай» команду из начала 2000-х?

— Сейчас мы заработали 7 очков, у нас очень молодой состав. Та команда играла в прессинг по всему полю, мы же пока не дотягиваем до этого, но будем вносить изменения. На данный момент мы — лидеры в сложной группе без пропущенных голов. Это можно считать успехом.

— Какие цели в Лиге Европы?