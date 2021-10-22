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12:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова, информирует «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия).

Вчера, 21 октября, Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Коршунова избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Нападение произошло у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» — Коршунов нанес несколько ударов в голову, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Его уже оштрафовали на 5 тысяч рублей. Также ему на 2 года запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
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