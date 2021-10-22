Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия).

Вчера, 21 октября, Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Коршунова избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Нападение произошло у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» — Коршунов нанес несколько ударов в голову, после чего был задержан сотрудниками полиции.