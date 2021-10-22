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13:00 (мск), источник: Sports.Ru

Ноль наших клубов в группе ЛЧ и ЛЕ — реальная угроза: тревожная таблица УЕФА

В этом сезоне уступаем Латвии и Казахстану.

Зенит
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Третий тур еврокубков подарил России только поражения: «Зенит» проиграл «Ювентусу», «Спартак» — «Лестеру», «Локомотив» — «Галатасараю». Такое случилось впервые в сезоне.

В таблице коэффициентов УЕФА этого сезона Россия с 2,5 баллами идет на 31-м месте вслед за Латвией и Казахстаном. Наше преимущество в том, что многие ассоциации не добрались до группового этапа, поэтому один удачный тур может подкинуть Россию на десяток позиций. Пока в этом рейтинге лидируют голландцы, англичане и испанцы.

Источник: РИА "Новости"

Другое дело, что в общей таблице дела у России все хуже (там учитываются пять последних сезонов). Победа «Селтика» над венгерским «Ференцварошом» и синхронное поражение российских клубов привели к тому, что Шотландия снова отбросила Россию на 10-е место. А победа «Рейнджерс» только укрепила девятую строчку шотландцев. Их суммарный коэффициент — 32,100, тогда как у России — 31,682. Австрийцы (34,050) с победами «Зальцбурга», «Рапида» и ЛАСК в этом туре отрываются от нас вместе с голландцами (38,100).

Но главная проблема ждет Россию в ближайшем будущем. По итогам 2021/22 сгорит самый успешный евросезон-2017/18, где российские клубы набрали 12,6 балла (четвертый показатель в том году). При любом раскладе мы в следующем сезоне резко провалимся вниз — и нужно будет наверстывать заново. Давайте посчитаем, сколько у кого сгорит из нашей шестерки:

  • Австрия — 9,750
  • Шотландия — 4,000
  • Россия — 12,600
  • Украина — 8,000
  • Сербия — 6,7375
  • Бельгия — 2,600.

По состоянию на эту минуту (предварительный расклад) Россия начнет следующий сезон на 18-м месте — кроме вышеупомянутых ассоциаций нас обгоняют Швейцария, Хорватия, Норвегия, Греция и Чехия. Это означает, что пока Россию в сезоне-2024/25 ждет одно место в первом раунде ЛЧ и три команды в квалификации ЛК. Да-да, есть шанс, что до группового этапа не доберется вообще никто.

Чтобы этого избежать, нужно в этом и следующем сезоне играть лучше, чем конкуренты. Но пока происходит ровно обратное — Россия на 24-м месте по выступлениям за последние два года. Хуже из нынешнего топ-25 только Кипр (26-е место) и Румыния (29-е).

Источник: РИА "Новости"

Кто в этом сезоне заработал 2,5 балла для России?

  • «Зенит» набрал 6 очков (4 из них — бонус за выход в группу, 2 — за победу над «Мальме»)
  • «Сочи» дважды обыграл «Кешлю» (2 очка) и дважды сыграл вничью с «Партизаном» (1 балл)
  • У «Спартака» — 2 балла за победу над «Наполи», что позволило москвичам подняться на третье место в рейтинге российских клубов по сезону
  • «Локомотив» получил 1 очко за 1:1 с «Марселем»
  • «Рубин» заработал 0,5 очка за «Ракув».

Сумма очков делится на количество стартовавших клубов. Поэтому ранний вылет «Рубина» и «Сочи» ослабил потенциальные победы «Зенита», «Спартака» и «Локо».

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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