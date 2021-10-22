Ноль наших клубов в группе ЛЧ и ЛЕ — реальная угроза: тревожная таблица УЕФА
В этом сезоне уступаем Латвии и Казахстану.
В этом сезоне уступаем Латвии и Казахстану.
Третий тур еврокубков подарил России только поражения: «Зенит» проиграл «Ювентусу», «Спартак» — «Лестеру», «Локомотив» — «Галатасараю». Такое случилось впервые в сезоне.
В таблице коэффициентов УЕФА этого сезона Россия с 2,5 баллами идет на 31-м месте вслед за Латвией и Казахстаном. Наше преимущество в том, что многие ассоциации не добрались до группового этапа, поэтому один удачный тур может подкинуть Россию на десяток позиций. Пока в этом рейтинге лидируют голландцы, англичане и испанцы.
Другое дело, что в общей таблице дела у России все хуже (там учитываются пять последних сезонов). Победа «Селтика» над венгерским «Ференцварошом» и синхронное поражение российских клубов привели к тому, что Шотландия снова отбросила Россию на 10-е место. А победа «Рейнджерс» только укрепила девятую строчку шотландцев. Их суммарный коэффициент — 32,100, тогда как у России — 31,682. Австрийцы (34,050) с победами «Зальцбурга», «Рапида» и ЛАСК в этом туре отрываются от нас вместе с голландцами (38,100).
Но главная проблема ждет Россию в ближайшем будущем. По итогам 2021/22 сгорит самый успешный евросезон-2017/18, где российские клубы набрали 12,6 балла (четвертый показатель в том году). При любом раскладе мы в следующем сезоне резко провалимся вниз — и нужно будет наверстывать заново. Давайте посчитаем, сколько у кого сгорит из нашей шестерки:
По состоянию на эту минуту (предварительный расклад) Россия начнет следующий сезон на 18-м месте — кроме вышеупомянутых ассоциаций нас обгоняют Швейцария, Хорватия, Норвегия, Греция и Чехия. Это означает, что пока Россию в сезоне-2024/25 ждет одно место в первом раунде ЛЧ и три команды в квалификации ЛК. Да-да, есть шанс, что до группового этапа не доберется вообще никто.
Чтобы этого избежать, нужно в этом и следующем сезоне играть лучше, чем конкуренты. Но пока происходит ровно обратное — Россия на 24-м месте по выступлениям за последние два года. Хуже из нынешнего топ-25 только Кипр (26-е место) и Румыния (29-е).
Сумма очков делится на количество стартовавших клубов. Поэтому ранний вылет «Рубина» и «Сочи» ослабил потенциальные победы «Зенита», «Спартака» и «Локо».