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21:04 (мск), источник: Sport24

Орлов: Дзюба и Ловрен — два игрока с большими контрактами не уровня Лиги чемпионов. Они не тянут за собой «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью Sport24 высказался об игре защитника «Зенита» Деяна Ловрена и нападающего Артема Дзюбы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

Зенит
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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«Два игрока “Зенита” с большими контрактами — Ловрен, капитан команды, и Дзюбы — в этом матче мало чем помогли своей команде. Конечно, “Зенит” рассчитывал на контригру. Но кто думал, что Дзюба так плохо будет двигаться? Все-таки в чемпионате России у него были какие-то движения. А здесь он проиграл всю борьбу, потому что у соперника очень сильные защитники. Бонуччи и его партнер просто затоптали Дзюбу. А Ловрен, казалось бы, центральный защитник. Но сколько делает для атаки Ракицкий. А Ловрен этого даже и не пытается делать. У него нет вообще никакой инициативы. Он отдал мяч и отключается от игры. Так нельзя! Сегодня все 10 полевых должны играть и в атаке, и в обороне. Поэтому у “Зенита” есть футболисты, которые играют в старый футбол, похожий на ветеранский.

Но надо отметить тактику Семака. Молодец Сергей Семак! Выстроил все правильно. Они сдерживали атаки соперника. Но футбол-то — это гол. А что для этого было сделано? Мало чего. Были отдельные попытки полузащитников. В первую очередь Клаудиньо, Малком. Но они тоже разрозненные. Нет у них еще должного взаимопонимания. Потому что когда идет российский чемпионат, нет такого сопротивления, нет такого прессинга, нет такой опеки. В игре с «Ювентусом» давление все время висит над головой. И игроки «Ювентуса» в два раза быстрее обрабатывают мяч, чем зенитовцы. Это и есть проблема нашего футбола. Не хватает техники работы с мячом. И потом потери мяча нашими футболистами в безобидных ситуациях.

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Но это Лига чемпионов. Высоко поднялись, но сейчас нам трудно вести борьбу. Если мы займем третье место, то это будет большой успех для «Зенита». Хотя, он третье место уже займет. Обязательно. Это уже хороший шаг вперед. А дальше надо думать. Надо усиливать команду. Дзюба, Ловрен. Разве это игроки для Лиги чемпионов? Если они «Зенит» не тянут за собой. Я понимаю Малком и особенно Клаудиньо. Еще Вендел, Дуглас Сантос, Чистяков молодец. Караваев долго не играл. Он потерял что-то. Трудно ему было. Сутормин вышел, но он все-таки вынужденный защитник. И Далер Кузяев. Но когда идет давление на таком уровне, он и обыграть не может, как он это делает в чемпионате России. И становится незаметен.

Мне, как перспектива, понравился Круговой. Он уже который раз выходит на последние 5−7 минут и доказывает, что его надо обязательно выпускать. Потому что он лезет вперед. Он заработал прекрасный штрафной. Пошел в атаку, не боясь этих знаменитых итальянцев. А вот Мостовой, который пришел в «Зенит» одновременно с Круговым, когда выходит на замену, он так не заявляет о себе. Он просто выполняет общее задание. А нужен именно яркий дерзкий выпад. Надо брать на себя, надо лезть вперед, надо предлагать себя. Ну, а Круговой и Чистяков… я считаю, что эти два парня — перспектива «Зенита», — сказал Орлов.

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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