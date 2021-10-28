Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.10
Ницца
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
27.10
Реал
Осасуна
00
Все события
17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ракицкий — об ответной игре «Зенита» с «Ювентусом»: надо расслабиться, чего нам терять-то?

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, в игре 3-го тура сине-бело-голубые уступили туринцам со счётом 0:1.

Зенит
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Чего не хватило в первом матче с “Ювентусом”? Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же приём ещё, ещё, и у них проходит. У нас не прошло — и всё. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всё получится. У нас есть техничные бразильцы, Артём хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и всё.

Мы достойно проиграли? Это всё бред. Они выйдут в следующий раунд, а мы себя будем тешить тем, что хорошо играем? Лучше было бы выиграть при плохой игре. Для нас всё решится в Турине. Если выиграем, шанс побороться за второе место будет. Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьём — они побегут отыгрываться, мы им ещё забьём», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».

Читайте также
Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
11Нарушители режима: звезды спорта, у которых были большие проблемы из-за алкоголя
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь