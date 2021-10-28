Ракицкий — об ответной игре «Зенита» с «Ювентусом»: надо расслабиться, чего нам терять-то?

«Чего не хватило в первом матче с “Ювентусом”? Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же приём ещё, ещё, и у них проходит. У нас не прошло — и всё. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всё получится. У нас есть техничные бразильцы, Артём хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и всё.



Мы достойно проиграли? Это всё бред. Они выйдут в следующий раунд, а мы себя будем тешить тем, что хорошо играем? Лучше было бы выиграть при плохой игре. Для нас всё решится в Турине. Если выиграем, шанс побороться за второе место будет. Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьём — они побегут отыгрываться, мы им ещё забьём», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».