Кузяев и Дуглас Сантос не помогут «Зениту» в матче с «Ювентусом», участие Малкома под вопросом
Игроки «Зенита» Далер Кузяев и Дуглас Сантос не смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Игроки «Зенита» Далер Кузяев и Дуглас Сантос не смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
О состоянии футболистов петербургской команды после победы над «Динамо» (4:1) в 13-м туре РПЛ рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
«У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что все обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче.
Дуглас и Кузяев пропустят игру с “Ювентусом”. Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине и начнется в 23:00 (мск).