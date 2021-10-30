Кузяев и Дуглас Сантос не помогут «Зениту» в матче с «Ювентусом», участие Малкома под вопросом

«У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что все обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче.



Дуглас и Кузяев пропустят игру с “Ювентусом”. Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — цитирует Семака клубная пресс-служба.