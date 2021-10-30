Битва продолжается. Кто представит Казахстан в футбольных еврокубках в 2022 году

По окончании чемпионата КПЛ-2021 определились три из четырех команд, которые будут выступать в еврокубках.

Так, костанайский клуб сыграет на турнире с чемпионами других стран. Занявшие второе и третье места «Астана» и «Кайрат» выступят в Лиге конференций.

Отметим, что обладатель четвертой путевки в еврокубке от страны еще не определился. Здесь клубы дошли до стадии полуфинала. Одну пару составляют «Тобол» и «Шахтер», а вторую — «Астана» и «Кайрат». И так как трем из четырех команд путевка в еврокубки уже не нужна, то все будет зависеть от игры карагандинцев.