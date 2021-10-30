Битва продолжается. Кто представит Казахстан в футбольных еврокубках в 2022 году
ФК «Тобол», во второй раз в истории завоевавший золото футбольной премьер-лиги, представит Казахстан в Лиге чемпионов в 2022 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По окончании чемпионата КПЛ-2021 определились три из четырех команд, которые будут выступать в еврокубках.
Так, костанайский клуб сыграет на турнире с чемпионами других стран. Занявшие второе и третье места «Астана» и «Кайрат» выступят в Лиге конференций.
Отметим, что обладатель четвертой путевки в еврокубке от страны еще не определился. Здесь клубы дошли до стадии полуфинала. Одну пару составляют «Тобол» и «Шахтер», а вторую — «Астана» и «Кайрат». И так как трем из четырех команд путевка в еврокубки уже не нужна, то все будет зависеть от игры карагандинцев.
Так, если «Шахтер» выиграет Кубок Казахстана, то в Лиге конференций будет играть он. А если трофей достанется другому клубу, то путевку заберет петропавловский «Кызыл-Жар», который в КПЛ-2021 занял четвертое место.