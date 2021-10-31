Аллегри решил закрыть игроков «Ювентуса» на базе в преддверии матча с «Зенитом»

По информации источника, футболисты будут находиться на базе «Ювентуса» с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах. В этот период «Ювентусу» предстоит встретиться с санкт-петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.