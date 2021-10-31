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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Аллегри решил закрыть игроков «Ювентуса» на базе в преддверии матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на клубной базе на неделю, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, футболисты будут находиться на базе «Ювентуса» с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах. В этот период «Ювентусу» предстоит встретиться с санкт-петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Ювентус» в 11 матчах набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.

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