Аллегри рассказал, кто не сыграет с «Зенитом»

«Завтра мы можем достигнуть нашей основной задачи — обеспечить место в плей-офф за два матча до конца. Это позволит нам больше сконцентрироваться на чемпионате.



Завтра будут недоступны Кин, Де Шильо и Рэмси. Другие, в том числе Кьеза и Де Лигт, в норме. Но я еще не решил, кто сыграет завтра.



После последних матчей мы злы и разочарованы. За пять дней мы потеряли слишком много очков, которые так упорно зарабатывали в последние полтора месяца. “Ювентус” должен стать лучше. Нам нужно работать над обороной. Должно быть чувство ответственности», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.