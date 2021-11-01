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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Аллегри рассказал, кто не сыграет с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, кто не сыграет в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом».

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 2.11.2021, 23:00

Ювентус-Зенит-

Встреча состоится завтра, 2 ноября. Она будет проходить в Турине. Начало — в 23:00 мск.

«Завтра мы можем достигнуть нашей основной задачи — обеспечить место в плей-офф за два матча до конца. Это позволит нам больше сконцентрироваться на чемпионате.

Завтра будут недоступны Кин, Де Шильо и Рэмси. Другие, в том числе Кьеза и Де Лигт, в норме. Но я еще не решил, кто сыграет завтра.

После последних матчей мы злы и разочарованы. За пять дней мы потеряли слишком много очков, которые так упорно зарабатывали в последние полтора месяца. “Ювентус” должен стать лучше. Нам нужно работать над обороной. Должно быть чувство ответственности», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 9 очков. «Зенит» занимает 3-е место, набрав три очка.

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