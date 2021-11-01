Семак рассказал, кто не сыграет с «Ювентусом»

«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.