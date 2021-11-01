Сергей Семак ответил на вопрос о реакции Дзюбы на конкуренцию

— У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 2.11.2021, 23:00 Ювентус - Зенит -

— Конкуренция очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии. Ну и хочу отметить, что номинально у нас три игрока атакующих в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.

— У Азмуна не очень хорошо получалось играть с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?

— Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса». Сердар набрал хороший ход, качество игры. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества завтра.