Семак: «Зениту» нужна победа, но многое зависит от того, как сыграет «Ювентус»

— Кто не прилетел? Сколько готов сыграть Малком?

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 2.11.2021, 23:00 Ювентус - Зенит -

— Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев, все из-за травм. Что касается Кругового и Малкома, которые пропустили кто больше, кто меньше, то у нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, смогут ли они сыграть и если смогут, то сколько.

— Завтра у «Зенита» важный матч, в котором вам нужно набирать очки. Повлияет ли это на выбор тактической схемы на игру?

— Мы играем так, как позволяет нам соперник, а уровень «Ювентуса» очень высок. В Лиге чемпионов все складывается прекрасно для «Ювентуса», а нам нужно постараться, чтобы набрать очки. Естественно, нам нужна победа, но посмотрим, как сложится матч. Многое зависит от того, как сыграет соперник.

— Перед предыдущим матчем с «Зенитом» у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас туринцы заработали всего одно очко в трех матчах. На ваш взгляд, будет ли «Зениту» из-за этого сложнее или же эти результаты никак не повлияют?

— До игры никто не может сказать, сложнее или легче. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду, но, с другой стороны, после неудачных матчей сложно готовиться с точки зрения эмоционального состояния. Предполагать можно все, что угодно, и только игра покажет, насколько эта ситуация повлияла. Еще раз повторю: в Лиге чемпионов у «Ювентуса» все прекрасно, поэтому переживать не за что.

— Показалось, что в матчах Лиги чемпионов, когда Азмун выходил против топ-клубов, у него не очень получалось. Есть ли у него проблемы с психологией и с настроем на игры с топ-соперниками? Как их можно решить?

— Думаю, у него нет никаких проблем. Вопрос в уровне противостояния соперника. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире. То же самое и защита «Ювентуса», которая не дает усомниться в своей силе. Но и Сердар, судя по последним двум матчам, набрал хороший ход и демонстрирует высокий уровень и качество игры. Надеемся, что завтра он покажет свои лучшие качества.

— Дзюба впервые за долгое время оказался в условиях жесткой конкуренции — в последних матчах вы выпускаете одного нападающего. Помогает ли ему эта конкуренция? Как он ее воспринимает?

— Думаю, конкуренция является очень важной составляющей прогресса клуба и игроков, она позволяет поддерживать предельно мотивированное состояние для того, чтобы играть. Что касается одного или двух нападающих, то Андрей Мостовой — тоже скорее нападающий, нежели защитник или полузащитник. Мы играем с тремя атакующими игроками, и у нас есть возможность варьировать игру, систему и футболистов в зависимости от того, что мы хотим видеть на поле. У каждого футболиста есть сильные качества, есть — не самые сильные стороны, и наша задача — разобраться, кто в каком состоянии находится, чтобы выставить оптимальный состав на тот или иной матч.

— Поражение «Зенита» исключит участие в плей-офф Лиги чемпионов?