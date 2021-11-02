Болельщикам «Лацио» запретили присутствовать на матче с «Марселем» в Лиге Европы

Указ запрещает болельщикам команды Серии А выезжать в Марсель на матч в четверг на «Велодроме» во французском портовом городе.

— «Лацио» не может смириться с необоснованным оскорблением всех своих болельщиков и самого клуба, который всегда выступал против насильственного поведения и дискриминации на стадионах и за их пределами, — говорится в заявлении римского клуба.