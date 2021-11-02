Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вольфсбург
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Зарубежный
1.11
Вулверхэмптон
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
1.11
Леванте
Гранада
03
Футбол. Зарубежный
1.11
Болонья
Кальяри
20
Все события
11:03 (мск), источник: Матч ТВ

Болельщикам «Лацио» запретили присутствовать на матче с «Марселем» в Лиге Европы

Болельщики «Лацио» не смогут посетить предстоящий матч Лиги Европы против «Марселя» по решению французского правительства.

Марсель
ЛациоЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Указ запрещает болельщикам команды Серии А выезжать в Марсель на матч в четверг на «Велодроме» во французском портовом городе.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 4.11.2021, 23:00

Марсель-Лацио-

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оправдал запрет из-за неоднократного «жестокого поведения» сторонников «Лацио» и их частого использования фашистских лозунгов и нацистских приветствий.

Клуб Серии А потребовал объяснений от французских властей.

— «Лацио» не может смириться с необоснованным оскорблением всех своих болельщиков и самого клуба, который всегда выступал против насильственного поведения и дискриминации на стадионах и за их пределами, — говорится в заявлении римского клуба.

Матч «Марсель» — «Лацио» запланирован на 4 ноября.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь