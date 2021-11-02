Болельщикам «Лацио» запретили присутствовать на матче с «Марселем» в Лиге Европы
Болельщики «Лацио» не смогут посетить предстоящий матч Лиги Европы против «Марселя» по решению французского правительства.
Болельщики «Лацио» не смогут посетить предстоящий матч Лиги Европы против «Марселя» по решению французского правительства.
Указ запрещает болельщикам команды Серии А выезжать в Марсель на матч в четверг на «Велодроме» во французском портовом городе.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оправдал запрет из-за неоднократного «жестокого поведения» сторонников «Лацио» и их частого использования фашистских лозунгов и нацистских приветствий.
Клуб Серии А потребовал объяснений от французских властей.
— «Лацио» не может смириться с необоснованным оскорблением всех своих болельщиков и самого клуба, который всегда выступал против насильственного поведения и дискриминации на стадионах и за их пределами, — говорится в заявлении римского клуба.
Матч «Марсель» — «Лацио» запланирован на 4 ноября.