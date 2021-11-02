Месси пропустит матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Лейпцигом»
Аргентинец получил травму в игре чемпионата Франции против «Лилля».
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Аргентинец получил травму в игре чемпионата Франции против «Лилля».
ТАСС, 2 ноября. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с германским «Лейпцигом». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Аргентинец пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции против «Лилля» 29 октября (2:1). Также в матче не примут участия защитник Серхио Рамос, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес.
Встреча ПСЖ и «Лейпцига» пройдет 3 ноября в Германии. После трех туров ПСЖ лидирует в группе А, набрав 7 очков. «Лейпциг» идет на последней, четвертой строчке, не набрав очков. На счету английского «Манчестер Сити» 6 очков, бельгийского «Брюгге» — 4.