Месси пропустит матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Лейпцигом»

ТАСС, 2 ноября. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с германским «Лейпцигом». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аргентинец пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции против «Лилля» 29 октября (2:1). Также в матче не примут участия защитник Серхио Рамос, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес.