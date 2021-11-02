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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» опубликовал заявку на матч с «Зенитом»

«Ювентус» опубликовал список игроков, заявленных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Ювентус
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Источник: AP 2021
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 2.11.2021, 23:00

Ювентус-Зенит-

Вратари: Щенсны, Пинсольо, Перин.

Защитники: Кьеллини, де Лигт, Данило, Куадрадо, Сандро, Бонуччи, Ругани.

Полузащитники: Артур, Маккенни, Бернардески, Кьеза, Рабьо, Локателли, Бентанкур, Кулушевски.

Нападающие: Мората, Дибала.

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.

Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой туринцев со счётом 1:0. «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (9) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (6) и «Мальмё» (0).

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