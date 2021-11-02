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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Петржела: если не побеждать такой слабый «Ювентус», то «Зениту» в ЛЧ делать нечего

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Зенит
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Игра 4-го тура группового этапа ЛЧ сезона-2021/2022 состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск.

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Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 2.11.2021, 23:00

Ювентус-Зенит-

«С уверенностью могу сказать, что “Зенит” не проиграет в Турине. Сейчас “Ювентус” очень плох: проблемы как в команде, так и в руководстве. Это последний шанс зацепиться за плей-офф. Если не побеждать такой слабый “Ювентус”, то в Лиге чемпионов делать нечего.

Помните, как «Зенит» сыграл домашний матч пару недель назад? Команда действовала от обороны, почти не создавала моменты. Хочу, чтобы в Италии Семак сыграл так, как в российском чемпионате. Хочется быстрого и атакующего футбола. Дзюбу снова нужно оставить в запасе — сделать упор на скоростных бразильцах. Надеюсь, Малком восстановился и сможет принять участие в матче.

Что касается Дзюбы, все знают, что Артём уже никогда не будет спринтером. Сейчас «Зенит» нуждается в скоростном футболе, а Дзюба полезнее с замены. Не нужно обижаться на Семака — тренер лучше знает. В конце концов, он сам себе не враг«, — сказал Петржела в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Салаватом Муртазиным.

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