«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча группы H, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Сэмюэл Айлинг-Джуниор (16-я минута — с пенальти), Габриэле Мулацци (31), Анже-Жозуэ Чибозо (44) и Байрен Стрейдонк (84). В составе «Зенита» отличились Аким Белохонов (61) и Кирилл Хвастухин (87).
«Ювентус» и лондонский «Челси» набрали по девять очков в квартете H. «Зенит» занимает третье место в группе с тремя баллами. Шведский «Мальме» проиграл все четыре встречи.