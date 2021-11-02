«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Встреча группы H, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Сэмюэл Айлинг-Джуниор (16-я минута — с пенальти), Габриэле Мулацци (31), Анже-Жозуэ Чибозо (44) и Байрен Стрейдонк (84). В составе «Зенита» отличились Аким Белохонов (61) и Кирилл Хвастухин (87).