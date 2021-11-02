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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

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Встреча группы H, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ювентуса». Голы у победителей забили Сэмюэл Айлинг-Джуниор (16-я минута — с пенальти), Габриэле Мулацци (31), Анже-Жозуэ Чибозо (44) и Байрен Стрейдонк (84). В составе «Зенита» отличились Аким Белохонов (61) и Кирилл Хвастухин (87).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» и лондонский «Челси» набрали по девять очков в квартете H. «Зенит» занимает третье место в группе с тремя баллами. Шведский «Мальме» проиграл все четыре встречи.

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