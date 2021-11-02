«Ювентус» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Кьеза, Маккенни, Локателли, Бернардески, Мората, Дибала.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Азмун.
Матч «Ювентус» — «Зенит» начнется в 23.00 по московскому времени.