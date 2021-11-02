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22:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.

Ювентус
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 2.11.2021, 23:00

Ювентус1Зенит0

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Кьеза, Маккенни, Локателли, Бернардески, Мората, Дибала.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Азмун.

Матч «Ювентус» — «Зенит» начнется в 23.00 по московскому времени.

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