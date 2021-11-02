«Челси» вырвал победу у «Мальме» в матче Лиги чемпионов
Лондонский «Челси» на выезде обыграл шведский «Мальмё» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 1:0.
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Лондонский «Челси» на выезде обыграл шведский «Мальмё» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 1:0.
Автором единственного мяча стал Хаким Зиеш, который сумел воспользоваться великолепной передачей Каллума Хадсона-Одои. При этом лондонцы по ходу встречи владели инициативой и нанесли более 20 ударов по воротам соперника.
В параллельной встрече немецкий «Вольфсбург» переиграл соседей из «Зальцбурга» со счётом 2:1. На голы Баку и Нмечи австрийский клуб ответил голом Вёбера.