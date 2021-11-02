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23:14 (мск), источник: Life.ru

«Челси» вырвал победу у «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» на выезде обыграл шведский «Мальмё» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Челси
Мальме
Вольфсбург
ЗальцбургЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Автором единственного мяча стал Хаким Зиеш, который сумел воспользоваться великолепной передачей Каллума Хадсона-Одои. При этом лондонцы по ходу встречи владели инициативой и нанесли более 20 ударов по воротам соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельной встрече немецкий «Вольфсбург» переиграл соседей из «Зальцбурга» со счётом 2:1. На голы Баку и Нмечи австрийский клуб ответил голом Вёбера.

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