Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго раза

На 56-й минуте в ворота Станислава Крицюка был назначен одиннадцатиметровый удар за фол Клаудиньо. Первый удар аргентинца с точки пришелся мимо ворот, однако главный судья попросил Дибалу перебить из-за того, что в штрафную раньше времени вбежал колумбиец Вильмар Барриос.
Повторный удар оказался точным — «Ювентус» вышел вперед (2:1).
«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.