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01:36 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго раза

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters
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На 56-й минуте в ворота Станислава Крицюка был назначен одиннадцатиметровый удар за фол Клаудиньо. Первый удар аргентинца с точки пришелся мимо ворот, однако главный судья попросил Дибалу перебить из-за того, что в штрафную раньше времени вбежал колумбиец Вильмар Барриос.

Повторный удар оказался точным — «Ювентус» вышел вперед (2:1).

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

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