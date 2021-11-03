Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго раза

На 56-й минуте в ворота Станислава Крицюка был назначен одиннадцатиметровый удар за фол Клаудиньо. Первый удар аргентинца с точки пришелся мимо ворот, однако главный судья попросил Дибалу перебить из-за того, что в штрафную раньше времени вбежал колумбиец Вильмар Барриос.