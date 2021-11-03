«Зенит» пропустил четыре гола и проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
«Зенит» проиграл матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 2:4.
«Зенит» проиграл матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 2:4.
Первый гол в матче был забит уже на 11-й минуте, Пауло Дибала отправил мяч в ворота Станислава Крицюка после розыгрыша углового. Однако через 15 минут Леонардо Бонуччи отправил мяч в свои ворота после подачи Вячеслава Караваева.
После перерыва арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита», Дибала не смог реализовать одиннадцатиметровый удар с первой попытки. Однако судья потребовал перебить пенальти, со второй попытки аргентинец вывел «Ювенутс» вперед. На 73-й минуте Федерико Кьеза забил третий гол итальянского клуба, а в последние десять минут встречи Альваро Мората забил четвертый мяч.
В компенсированное время Сердар Азмун после подачи Артема Дзюбы забил второй гол петербургской команды и установил окончательный счет встречи.
В прошлых турах «Зенит» также уступил «Ювентусу» (0:1), а также не смог справиться с «Челси» (0:1). Помимо этого российскому клубу удалось разгромить «Мальме» (4:0). В следующем туре команде предстоит играть против шведского клуба, встреча пройдет 23 ноября.
«Ювентус» одержал победы во всех матчах турнира с начала сезона, в первом туре команда справилась с «Мальме» (3:0), а затем обыграла «Челси» (1:0). В следующем туре команда снова сыграет с английским клубом 23 ноября.