Дубль Роналду спас МЮ от поражения «Аталанте» в матче Лиги чемпионов

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте встречи после удара Йосипа Иличича, который отличился после передачи Дувана Сапаты. В компенсированное к первому тайму время Криштиану Роналду (40+1) сравнял счет после передачи от Бруну Фернандеша. А после перерыва уже сам Сапата вывел «Аталанту» вперед. Уже в компенсированное время Роналду снова забил гол (90+1), на этот раз он отличился с передачи Мэйсона Гринвуда.