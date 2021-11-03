Дубль Роналду спас МЮ от поражения «Аталанте» в матче Лиги чемпионов
«Аталанта» упустила победу над «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.
«Аталанта» упустила победу над «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.
Первый гол в матче был забит на 12-й минуте встречи после удара Йосипа Иличича, который отличился после передачи Дувана Сапаты. В компенсированное к первому тайму время Криштиану Роналду (40+1) сравнял счет после передачи от Бруну Фернандеша. А после перерыва уже сам Сапата вывел «Аталанту» вперед. Уже в компенсированное время Роналду снова забил гол (90+1), на этот раз он отличился с передачи Мэйсона Гринвуда.
Прошлый матч между командами завершился победой английского клуба со счетом 3:2. «Аталанта» в первом туре сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2), а затем обыграла «Янг Бойз» (0:1). В следующей игре итальянской команде предстоит встреча против «Янг Бойз», который состоится 23 ноября.
«Манчестер Юнайтед» проиграл матч первого тура против «Янг Бойз» (1:2), а в следующей игре справился с «Вильярреалом» (2:1). Следующую игру команда проведет против «Вильярреала», матч также состоится 23 ноября.