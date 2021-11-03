«Лилль» обыграл на выезде «Севилью» в матче Лиги чемпионов

Гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 15-й минуте отличился полузащитник хозяев Лукас Окампос, ему ассистировал Рафаэль Мир.

На 43-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти в ворота «Севильи» и сравнял счёт.

На 51-й минуте полузащитник гостей Нанитамо Иконе с передачи Зеки Челика вывел свою команду вперёд.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. Ему помогали ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Хорациу Фесник.