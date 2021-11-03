Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.11
Вильярреал
Янг Бойз
20
Футбол. Еврокубки
2.11
Аталанта
Манчестер Юнайтед
22
Футбол. Еврокубки
2.11
Севилья
Лилль
12
Футбол. Еврокубки
2.11
Ювентус
Зенит
42
Футбол. Еврокубки
2.11
Динамо К
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
2.11
Бавария
Бенфика
52
Футбол. Еврокубки
2.11
Вольфсбург
Зальцбург
21
Футбол. Еврокубки
2.11
Мальме
Челси
01
Все события
01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Турнирные расклады «Зенита» в Лиге чемпионов. Питерцы сохранили шансы на выход в плей-офф

Завершились матчи четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе H. Лондонский «Челси» добыл выездную победу над «Мальмё» (1:0), тогда как «Зенит» уступил «Ювентусу» в Турине (2:4).

Зенит
Мальме
Ювентус
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков.

Туринский гранд и вовсе уже гарантировал себе место в ⅛ финала ЛЧ — ниже второго места он не опустится.

В оставшихся двух встречах «Зениту» предстоят матчи с «Мальмё» (на выезде) и «Челси» (дома). Математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов питерский клуб себе оставил — это случится при двух крупных победах «Зенита» и двух поражениях лондонского «Челси» в матчах с «Ювентусом» (дома) и «Зенитом» (на выезде).

Читайте также
Ювентус
4:2
Первый тайм: 1:1
Зенит
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь