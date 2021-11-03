Турнирные расклады «Зенита» в Лиге чемпионов. Питерцы сохранили шансы на выход в плей-офф

По итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков.

Туринский гранд и вовсе уже гарантировал себе место в ⅛ финала ЛЧ — ниже второго места он не опустится.