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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» обыграл дома «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

В ночь со 2 на 3 ноября на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Янг Бойз».

Вильярреал
Янг БойзЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился полузащитник Этьен Капу.

На 89-й минуте нападающий Арно Груневелд с передачи Капу удвоил преимущество «Вильярреала».

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Йерун Мансхот.

После четырёх матчей «Вильярреал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Янг Бойз» (3) — на 4-м месте. Соперниками команд в группе F являются «Аталанта» (5) и «Манчестер Юнайтед» (7).

Вильярреал
2:0
Первый тайм: 1:0
Янг Бойз
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