«Вильярреал» обыграл дома «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился полузащитник Этьен Капу.

После четырёх матчей «Вильярреал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Янг Бойз» (3) — на 4-м месте. Соперниками команд в группе F являются «Аталанта» (5) и «Манчестер Юнайтед» (7).