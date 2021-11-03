«Зениту» не место в плей-офф ЛЧ. Чемпион России получил четыре от «Ювентуса»

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«Зенит» устраивала в Турине только победа, чтобы сохранить шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. И где-то в глубине души мы верили в маленькое чудо на «Альянц — Ювентус». Если «Сассуоло» с «Вероной» в двух последних турах чемпионата Италии заставили «старую синьору» стыдливо прятать глаза под критикой своих болельщиков, то почему бы и чемпионам России не победить соперника с громким именем?

Стартовые минут пять зарядили позитивом. Вот Мостовой, опять игравший на месте Малкома (хотя бразилец уже выздоровел и попал в заявку), смело рванул к воротам Щенсного — и «Зенит» создал первый голевой момент после углового. Вот вовремя перестроились, сели в оборону, перекрыв центр и полуфланги, и вынудили команду Аллегри отправлять мяч на фланг. Главным было не вжиматься в свою штрафную, не дать почувствовать «Ювентусу», что он может давить и контролировать игру. Потому как самая слабая сторона «Зенита», пожалуй, глубокая позиционная оборона. Как ни пытается команда Сергея Семака играть на удержание счёта, противники даже в РПЛ создают моменты и забивают. У чемпионов России намного лучше получается игра у чужой штрафной, с владением мяча.

Но «Зенит» на исходе 10-й минуты дал слабину и пропустил. Наши проигрывали подборы, лупили в панике по аутам, теряли Пауло Дибалу, который сперва пробил в штангу, а потом забил. Очень странно располагались зенитовцы на угловом. Есть вопросы по выбору позиций к Клаудиньо и Ловрену. «Синьора» в этот вечер была очень злой из-за последних неудач, и повезло, что вслед за первым мячом не положила второй, почувствовав запах крови.

Вот только нынешний «Ювентус» не способен безостановочно прессинговать. Аллегри просто не ставит такой футбол. А сев в позиционную оборону и дав «Зениту» возможность контролировать мяч, туринцы стали удобным для команды Семака оппонентом. Хотя чемпионам России, конечно, повезло с голом. Спасибо, Бонуччи! Леонардо мог оказаться в петербургском клубе лет 10 назад, а теперь подыграл сине-бело-голубым. Как бы то ни было, к перерыву счёт был устраивающий «Зенит» — 1:1.

Хотелось видеть от «Зенита» смелой игры. Не безрассудно рискованной, а просто более агрессивной. Попыток отодвинуть «Ювентус» от своей штрафной, как бы тяжело это ни было. Вспоминались предматчевые слова Ракицкого: «Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьём — они побегут отыгрываться, мы им ещё забьём». Вот этой расслабленности, к сожалению, недоставало. Хотя сам Ракицкий был настоящим вожаком! Если кто-то «плыл» (в первую очередь Вендел), Ярослав превращался в тренера на поле. Рявкал на партнёров так, что те быстро приходили в себя.

С потери Вендела и начался эпизод с пенальти в ворота «Зенита». Да, к судье Эрнандесу Эрнандесу и его ассистенту с VAR есть вопросы. Контакт игрока «Ювентуса» с Венделом точно был не меньшим, чем контакт Клаудиньо с Кьезой в штрафной. Давая перебить 11-метровый «варщики» были внимательнее, чем в эпизоде с его назначением. Но гости сами провоцировали такие эпизоды своими ошибками: второй тайм «Зенит» начал так, что избежать этого пропущенного мяча было удачей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fUSSB-9XW2A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионы России ввязались в открытый футбол только при 1:2. Мог «Зенит» отыграться? Мог, были моменты. Но что так, что эдак, результат один: «Ювентус» просто сильнее, поскольку разница в индивидуальном мастерстве игроков — пропасть. До выхода на замену Малкома в составе «Зенита» на поле был только один игрок, за которого петербургский клуб заплатил больше € 15 млн — Вендел (бразилец стоил € 20,3 млн). Туринцы только за-де Лигта заплатили € 85,5 млн.

За что точно заслужила уважение команда Семака, так это за игру до конца при счёте 1:4. «Зенит» не развалился, не пропустил пятый, шестой, седьмой. В компенсированное время забил вполне заслуженный второй мяч благодаря сыгранной связке Дзюба — Азмун. Наконец-то иранец отличился в Лиге чемпионов — это повысит его шансы уехать в топ-лигу Европы. Чемпионы России впервые на групповом этапе пропустили больше гола. Но в плей-офф ЛЧ «Зениту» пока не место. Команде нужно расти, а не довольствоваться тем уровнем, на котором она сейчас.