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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Крицюк: Обидно, что «Ювентус» не реализовал пенальти и перебивал. Но что сейчас сделаешь?

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк высказался о моменте с перебитием пенальти нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалы в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Не сказал бы, что “Ювентус” предстал монстром. Он играл хорошо, начал агрессивно. Каких-то сильных нервов не было, пытались играть в наш футбол, но в начале матча это не особо получалось.

Во второй части первого тайма получилось отодвинуть игру от наших ворот, а дальше вы сами всё видели — получилось как получилось.

Все ребята старались. Конечно, всем бы хотелось сыграть лучше. Разумеется, разочаровал пенальти. В первый раз он промазал. Можно было избежать самого пенальти. А то, что его перебивали и первый не забили, — это, конечно, обидно. Но что сейчас сделаешь?

Мне сложно сравнивать матчи с “Челси” и “Ювентусом”. Но ближе к зиме европейские команды набирают ход, поэтому дальше с ними сложнее играть. Может, с этим связано. Надо пересмотреть матч», — сказал Крицюк в эфире «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Зенита», однако нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел его реализовать. После этого судья решил дать футболисту возможность перебить пенальти, так как игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Деян Ловрен забежали в штрафную раньше, чем был выполнен удар. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.

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