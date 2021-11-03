Крицюк: Обидно, что «Ювентус» не реализовал пенальти и перебивал. Но что сейчас сделаешь?

«Не сказал бы, что “Ювентус” предстал монстром. Он играл хорошо, начал агрессивно. Каких-то сильных нервов не было, пытались играть в наш футбол, но в начале матча это не особо получалось.



Во второй части первого тайма получилось отодвинуть игру от наших ворот, а дальше вы сами всё видели — получилось как получилось.



Все ребята старались. Конечно, всем бы хотелось сыграть лучше. Разумеется, разочаровал пенальти. В первый раз он промазал. Можно было избежать самого пенальти. А то, что его перебивали и первый не забили, — это, конечно, обидно. Но что сейчас сделаешь?



Мне сложно сравнивать матчи с “Челси” и “Ювентусом”. Но ближе к зиме европейские команды набирают ход, поэтому дальше с ними сложнее играть. Может, с этим связано. Надо пересмотреть матч», — сказал Крицюк в эфире «Матч ТВ».