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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Бавария
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Польский форвард превзошел достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Ему удалось быстрее всех забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. На счету Роберта хет-трик, при этом поляк не реализовал пенальти.

«Бавария» набрала 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».

Бавария
5:2
Первый тайм: 2:1
Бенфика
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