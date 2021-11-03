Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Польский форвард превзошел достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Ему удалось быстрее всех забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. На счету Роберта хет-трик, при этом поляк не реализовал пенальти.