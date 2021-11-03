Судейство в Лиге чемпионов: пенальти в ворота «Зенита» перебили, а в ворота «Бенфики» — нет. Почему?

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Во встрече в Турине между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2) испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес во втором тайме назначил повторный пенальти, когда Деян Ловрен и Вильмар Барриос до удара Паоло Дибалы нарушили установленное правилами расстояние.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fUSSB-9XW2A?start=362" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судья внимательно следил за тем, чтобы игроки до удара не зашли в штрафную площадь. А Барриос сначала забежал в «дугу», а затем и в штрафную. «Заступ» был и у Ловрена.

Оба зенитовца никак не повлияли на игрока, выполнившего первый 11-метровый удар. Но формально они нарушили правила. И Эрнандес-Эрнандес, проводивший дебютный матч в Лиге чемпионов, разрешил Дибале повторить пенальти.

Иначе поступил поляк Шимон Марчиняк, судивший игру «Бавария» — «Бенфика» (5:2). На 45+1-й минуте вратарь португальской команды Одиссеас Влаходимос поймал мяч после удара Роберта Левандовски с 11-метровой отметки. До удара бомбардира мюнхенцев в штрафную площадь вбежали два игрока гостей. Арбитр не стал обращать на это внимания и продолжил игру, не назначив повторный пенальти.

В чемпионате России наши арбитры привыкли поступать так же, если не соблюдающий расстояние игрок никак не влияет на то, что происходит после удара с 11-метровой отметки. Они назначают повторный пенальти, если, допустим, защитник-нарушитель успевает первым подбежать к отскочившему от вратаря или штанги мячу и выбивает его за пределы штрафной, или если партнер бившего оказывается первым на добивании. Теперь им придется непросто, потому что перед глазами будет пример испанского судьи.