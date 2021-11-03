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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия ниже Украины в футболе. Это стыдно

Егоров — о поражении «Зенита» в Турине.

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«Ювентус» раздавил «Зенит». Ну и что? Разве не читалось? Разве вы на какой-то иной результат рассчитывали? И если рассчитывали, то какими были доводы? Пишите в комменты, интересно даже почитать, почему это «Зенит» должен был не проиграть «Юве», если известно, что итальянцы дороже, сыграннее, быстрее, мощнее, техничнее.

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Я даже предвижу комментарий из серии «столько денег тратится, а мы ничего не можем». Ну и? Какие-нибудь Артур и Де Лигт в сумме дороже всего «Зенита» — и что с этим делать? Наша единственная карта — финансовая, и та бита. Что уж говорить об академиях, менеджерах, климате, науке и подготовке тренерских кадров. Может, еще сравним Коверчиано с задрипанной комнаткой единственных на всю страну тренерских курсов в РГУФКЕ?

Удивительно, что некоторые из нас до сих пор живут в виртуальной реальности, где российские клубы должны побеждать итальянцев. С чего бы вдруг? Может, вы и доллар хотите по 30 рублей менять? Не пора ли оглянуться, найти и принять свое место?

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Ведь это раньше можно было засыпать купюрами и перетащить к нам какого-нибудь достойного пассажира из Бразилии, но сегодня он скорее выберет Австрию, Бельгию, Швейцарию, Данию, не говоря уж о Португалии с Францией. Так что все, нагулялись. У нас больше нет и не будет ключевых преимуществ перед Европой, место России в таблице коэффициентов больше не пятое, а наши перспективы на ближайшие годы — конец второй десятки. Поэтому и нет смысла иронизировать над очередным достойным поражением. Пора реально радоваться, что вот, мы, «Зенит» из Санкт-Петербурга, не сидели 90 минут в своей штрафной, а забили два мяча в гостях итальянскому гранду. С такой позицией и жить станет легче.

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Удивлять же должно другое: в следующем году Россию в таблице коэффициентов обгонит Украина. Мы с ними — соседи. Мы с ними — Восточная Европа. Мы с ними — плюс/минус одной крови. При этом мы — намного больше, намного богаче, напичканы ископаемыми. Они — раздроблены, переживают потрясения, находятся в куда более явном, чем мы, экономическом пике. Украинскому футболу и не снятся наши деньги, государство отрубает финансирование, клубы еле выживают, киевское «Динамо» состоит почти сплошь из местных футболистов, «Шахтер» меняет города, но они все обгоняют нас — жирных, благополучных, наглых и в той или иной степени бюджетных.

Вот тут уже не кивнешь на офигевшую Европу. Не пожалуешься, что к ним едут даже на меньшую зарплату. Тут… Ой, ладно, ну, а что тут? Все и так тысячи раз сказано и написано.

Просто давайте осознаем масштаб успеха: Россия спонсирует Лигу чемпионов, но выше нас будет даже Украина. Точка.

Дмитрий Егоров

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