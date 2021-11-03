Роджерс: со «Спартаком» будет тяжёлая и важная игра. Мы хотим победить

«Для нас завтра будет тяжёлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка. Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче — особенно в домашних. Перейра не был готов к прошлым играм. Если завтра не сможет сыграть, то надеемся, что будет готов к игре в выходные», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.