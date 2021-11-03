«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов

«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов

Гол Карима Бензема в ворота «Шахтера» стал для «Реала» 1000-м в истории выступлений в Лиге/Кубке чемпионов, сообщает Squawka.