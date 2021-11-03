«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов
Гол Карима Бензема в ворота «Шахтера» стал для «Реала» 1000-м в истории выступлений в Лиге/Кубке чемпионов, сообщает Squawka.
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Гол Карима Бензема в ворота «Шахтера» стал для «Реала» 1000-м в истории выступлений в Лиге/Кубке чемпионов, сообщает Squawka.
Эта статистика также учитывает отборочный турнир. Французский форвард открыл счет на 14-й минуте. На данный момент «Реал» ведет 2:1.
Мадридский клуб выигрывал главный европейски клубный турнир 13 раз, что является рекордом. Также «Реал» трижды проигрывал в его финале.