Участие Рассказова в матче с «Лестером» под вопросом. У него небольшой ушиб

«Рассказов начал тренировку отдельно — у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решен в день игры», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.