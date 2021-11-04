Что ждать от «Спартака» и «Локомотива» в Англии и Турции

Лестер, 4 ноября, 23:00 мск.
Предыдущие матчи “Спартака”.
- «Спартак» — «Легия» — 0:1;
- «Наполи» — «Спартак» — 2:3;
- «Спартак» — «Лестер» — 3:4.
- «Легия» — 6 очков;
- «Наполи» — 4;
- «Лестер» — 4;
- «Спартак» — 3.
«Спартаку» крайне сложно рассчитывать на положительный результат. Вероятность его победы в Англии, по мнению букмекеров, минимальна. Если коэффициент на выигрыш «Лестера» в среднем чуть выше 1,3, то на успех гостей — около 9.
В октябре «Спартак» выиграл только один матч, обыграв третьего числа на выезде «Ахмат» (1:0). В остальных поединках — поражение от «Зенита» (1:7) и две ничьи с «Динамо» (2:2) и «Ростовом» (1:1) в «Тинькофф» — Российской премьер-лиге (РПЛ). А также проигрыш все тому же «Лестеру» в Лиге Европы.
Матч «Спартак» — «Лестер» наглядно продемонстрировал разницу в классе команд. Москвичи вроде бы повели 2:0, но стоило гостям прибавить, как оборона хозяев рассыпалась, словно карточный домик — замбиец Патсон Дака забил четыре мяча за 33 минуты, в том числе сделав самый быстрый хет-трик в истории турнира.
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При этом Дака в чемпионате Англии на поле практически не появляется. В шести матчах он оставался в запасе, в четырех выходил на замену.
«Лестер» в национальном первенстве пока не блещет. Два предыдущих чемпионата команда закончила в пятерке сильнейших, а в нынешнем идет на 10-м месте, но с отставанием от пятой строчки только в три очка.
В середине месяца команда Брендана Роджерса в ярком матче победила «Манчестер Юнайтед» 4:2. Через неделю была сильнее «Брентфорда» (2:1). Между этими встречами еще был выигрыш у «Спартака». Казалось, дела у «Лестера» налаживаются. Но в минувшую субботу он на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2).
Плотность в таблице группы С высока. Даже в случае поражения «Спартак» сохранит шансы на продолжение борьбы за место и в Лиге Европы, и в Лиге конференций, куда попадет третья команда. Но чтобы выйти в весеннюю стадию еврокубков при таком раскладе, красно-белым, видимо, не только придется обязательно выигрывать две оставшиеся встречи, но и ждать осечек конкурентов.
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«Галатасарай» — «Локомотив»
Стамбул, 4 ноября, 20:45 мск
Предыдущие матчи «Локомотива»
- «Локомотив» — «Марсель» — 1:1;
- «Лацио» — «Локомотив» — 2:0;
- «Локомотив» — «Галатасарай» — 0:1.
- «Галатасарай» — 7 очков;
- «Лацио» — 4;
- «Марсель» — 3;
- «Локомотив» — 1.
У «Локомотива» под руководством нового главного тренера немца Маркуса Гисдоля семь очков в трех матчах РПЛ — выездные ничья с «Рубином» (2:2) и победа с «Нижним Новгородом» (2:1), а также успех в домашней встрече с «Сочи» (2:1). Впрочем, основательной игры за этими результатами пока не просматривается. Так, в обоих выигранных матчах соперники москвичей забивали голы в свои ворота.
Единственная игра «Локомотива» во главе с Гисдолем в Лиге Европы также оказалась неубедительной с точки зрения содержания — ноль ударов в створ ворот в матче с «Галатасараем». Естественно, с таким показателем не было и результата — поражение 0:1.
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Логично, что перед встречей с «Галатасараем» в Стамбуле «Локомотив» считают аутсайдером — коэффициенты — 1,8 против 4,5. В прошлом чемпионате «Галатасарай» занял второе место, уступив первое при равенстве очков по дополнительным показателям. Но в нынешнем сезоне команда пока выглядит слабее.
Все началось еще в конце июля, когда «Галатасарай» уступил ПСВ в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей 2:7. Продолжилось в Лиге Европы — там турецкий клуб с большим трудом с общим счетом 3:2 победил в раунде плей-офф скромный датский «Раннерс». Неровно выступает команда и во внутреннем чемпионате — шестое место и минус семь очков от лидирующего «Трабзонспора».
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Впрочем, в последнее время «Галатасарай» начал ситуацию исправлять. В турецком первенстве у клуба четыре победы в пяти последних матчах. Но нужно учесть, что три из них одержаны над 14, 19 и 20 (последней) командами таблицы. У «Галатасарая» есть несколько травмированных. В первую очередь, это полузащитник Арда Туран, имеющий большой опыт игры в ведущих клубах Испании «Барселоне» и «Атлетико».
У «Локомотива» последний матч в РПЛ пропустил нападающий Федор Смолов. У него, как заявлял главный тренер сборной России Валерий Карпин после оглашения состава на решающие отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года, был «ложноположительный» тест на коронавирус. Но уже после он сдал отрицательный. «Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы», — резюмировал Карпин.
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