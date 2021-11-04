«ПСЖ» не смог обыграть «Лейпциг», пропустив в добавленное ко второму тайму время

Полузащитник немецкой команды Кристофер Нкунку на восьмой минуте открыл счет в матче. На 21-й минуте полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум сравнял счет. На 39-й минуте тот же Вейналдум вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.