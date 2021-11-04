Текущие события
Футбол. Еврокубки
3.11
РБ Лейпциг
ПСЖ
22
Футбол. Еврокубки
3.11
Манчестер Сити
Брюгге
41
Футбол. Еврокубки
3.11
Ливерпуль
Атлетико
20
Футбол. Еврокубки
3.11
Боруссия Д
Аякс
13
Футбол. Еврокубки
3.11
Спортинг
Бешикташ
40
Футбол. Еврокубки
3.11
Шериф
Интер
13
Футбол. Еврокубки
3.11
Милан
Порту
11
Футбол. Еврокубки
3.11
Реал
Шахтер Д
21
Все события
01:25 (мск), источник: Газета.Ру

«ПСЖ» не смог обыграть «Лейпциг», пропустив в добавленное ко второму тайму время

«Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью (2:2) в мачте четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Полузащитник немецкой команды Кристофер Нкунку на восьмой минуте открыл счет в матче. На 21-й минуте полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум сравнял счет. На 39-й минуте тот же Вейналдум вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, парижский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своем активе 10 очков. «Лейпциг» располагается на четвертой позиции, не набрав ни одного балла.

28 ноября «ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов. 24 ноября «Лейпциг» в гостях встретится с «Брюгге».

Читайте также
РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
 Разработан тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID
Где продлят нерабочие дни
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь