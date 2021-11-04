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01:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» и «Аякс» вышли в плей-офф ЛЧ

Определились новые участники плей-офф Лиги чемпионов.

Ливерпуль
АяксЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ими стали «Ливерпуль», который обыграл «Атлетико» (2:0), и «Аякс», одержавший победу над «Боруссией» (3:1).

В первом матче Диогу Жота и Садьо Мане забили два гола еще в первом тайме, а на 36-й минуте «Атлетико» вновь остался в меньшинстве: был удален Фелипе.

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У «Боруссии» единственный гол забил Марко Ройс, реализовав пенальти на 37-й минуте матча. На 72-й минуте Душан Тадич сравнял счет. На 83-й минуте Себастьян Аллер вывел гостей вперед. На 93-й минуте окончательный счет установил Дэви Классен. На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса.

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Английский клуб гарантировал себе 1-е место в группе B, набрав 12 очков. Амстердамский клуб лидирует в группе C с тем же количеством очков.

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2:0
Первый тайм: 2:0
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