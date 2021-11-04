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11:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шериф» без шансов проиграл «Интеру». Но у него почти наверняка будет евровесна

Лига Европы очень близко.

Шериф
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Источник: AFP 2021

К ответной игре с «Интером» в состав «Шерифа» вернулся основной вратарь Георгис Атанасиадис. Первую встречу герой матча с «Реалом» (2:1) пропустил из-за небольшого недомогания.

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Юрий Вернидуб остался недовольным выступлением своей команды в Милане. «Мы все в ожидании матча с “Интером”. Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем в Милане на “Сан-Сиро”. Надеюсь, ребята успели восстановиться и завтра команда покажет свой максимум», — сказал украинский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Сложно сказать, что получилось лучше. «Интер» придавил хозяев поля с первых минут игры. Контратаки «Шерифа» не приводили ни к чему опасному: за тайм «Шериф» заработал один угловой и однажды пробил в сторону ворот. Итальянцы же регулярно создавали угрозы. И статистика не должна вводить в заблуждение. Да, «Интер» попал в створ лишь один раз из 14 ударов, но зато как: Атанасиадис отлично сократил дистанцию с Эдином Джеко и спас «Шериф» от выхода один на один. Несмотря на множество неточных ударов, греческий вратарь не расслаблялся ни на минуту. Ему постоянно приходилось прерывать навесы и прострелы, а Лаутаро Мартинес на 40-й минуте попал в штангу (за удар в створ это, как известно, не засчитывается).

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До перерыва хозяева поля сохранили нули на табло, но вторая половина матча расставила все по своим местам. На 54-й минуте Марсело Брозович подобрался к штрафной и низом отправил мяч прямо под штангу. Через 12 минут «Интер» решил улучшить статистику по ударам в створ. После подачи углового Стефан Де Фрей пробил по центру ворот, а на добивании первым оказался его коллега по амплуа Милан Шкриньяр. Словацкий защитник поразил цель лишь со второй попытки, но счет все же стал 0:2.

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Добил экс-лидера группы Алексис Санчес. Чилиец разобрался с двумя защитниками «Шерифа» и мощно отправил мяч по центру ворот. Атанасиадис не успел вскинуть руки над головой.

«Интер» был близок к четвертому мячу, но в завершении итальянцам не везло. А вот «Шериф» вновь не остался без забитого мяча. Несмотря на тусклую игру в нападении, хозяева порадовали своих болельщиков прямо перед финальным свистком. На сей раз команде Вернидуба помог «стандарт». Сработала связка уже проявивших себя в этой Лиге чемпионов Себастьена Тилля и Адама Траоре. Первый навесил, а второй выиграл борьбу на втором этаже.

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Благодаря победе «Интер» обошел «Шериф» и с семью очками расположился на втором месте в группе. Молдавский клуб остался с шестью баллами, что на пять больше, чем у «Шахтера». Сказка «Шерифа» имеет все шансы перетечь в весну и продолжиться в Лиге Европы. Чтобы это стало былью уже через три недели, нужно не проиграть дома «Реалу» или надеяться на то, что украинцы не победят в гостях «Интер».

Шериф
1:3
Первый тайм: 0:0
Интер
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