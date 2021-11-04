Судья помог «Ливерпулю» разбить Симеоне. Месть Клоппа удалась

«Ливерпуль» вновь это сделал. В центральном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов английская команда победила «Атлетико», как и во встрече двухнедельной давности в Мадриде. Игра получилась огненной!

«Ливерпуль» решил не откладывать и сразу прибил соперника. Мощный старт, дикая скорость и два гола уже к середине первого тайма. Отличились Диогу Жота и Садио Мане, главный герой — Трент Александер-Арнольд, у которого два прекрасных ассиста с родного правого фланга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HeOd-vRWv7Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» в своём стиле грубил и в итоге допрыгался. Вероятно, ключевой момент матча произошёл на 36-й минуте. «Ливерпуль» понёсся в контратаку, и Фелипе откровенно срубил Мане. В девяти случаях из 10 это жёлтая карточка за срыв атаки. Но судья Данни Маккели решил иначе. У футболистов «Атлетико» была куча претензий к арбитру, хотя надо признать, что Фелипе сделал всё для удаления. Он грубо наступил Мане на голеностоп, а когда судья попросил его подойти, убежал подальше и игнорировал рефери. Маккели, изначально собиравшийся показать жёлтую карточку, достал красную. Да, это жёстко. Хотя момент максимально спорный.

Событий хватало и после этого. Например, отменённые голы Луиса Суареса и Жоты, замены Алекса Окслейд-Чемберлена и Роберто Фирмино из-за повреждений, а также очередное несостоявшееся рукопожатие Юргена Клоппа и Диего Симеоне. Общая картина понятна: тотальное преимущество «Ливерпуля», 67% владения мячом (временами было за 70%) и 17 ударов. «Атлетико» пробил шесть раз, но ни разу не попал в створ.

Кстати, вот так буднично «Ливерпуль» гарантировал себе не просто выход в плей-офф, а первое место в группе. Четыре победы из четырёх возможных и 12 очков. Если думаете, что на втором месте «Атлетико», то ошибаетесь — там «Порту» с пятью очками. Парни Симеоне пока третьи и отстают от португальцев на очко. Худший на данный момент «Милан», который сумел лишь однажды сыграть вничью.