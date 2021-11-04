Клопп снова обыграл Симеоне, «ПСЖ» без Месси упустил победу в Лейпциге, «Аяксу» помогло скандальное удаление

Два разных «Милана»

Группа В

«Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:0 (Диогу Жота, 13. Мане, 21).

Пожмут ли друг другу руки Юрген Клопп и Диего Симеоне — не та тема, чтобы делать из нее сенсацию. Свое мнение по поводу данной церемонии оба тренера высказали — и сделали это максимально уважительно друг к другу. Что же касается непосредственно футбола, то «Ливерпуль» стартовал точно так же, как в первой игре этих соперников в Мадриде. Красные были прекрасны, а персонально Александр-Арнольд — великолепен, и два паса защитника завершились голами Диогу Жоты и Мане.

В октябре «Атлетико» из такой ситуации вышел довольно уверенно, только здесь были принципиальные отличия. Во-первых, отметившийся дублем Гризманн не играл на «Энфилде» из-за дисквалификации. Во-вторых, арбитр уже в первом тайме удалил с поля неосторожно наступившего на ногу сопернику Фелипе. Проблемы в обороне были у «матрасников» и с бразильцем на поле, а без него лучше точно не стало.

На плаву гостей держали только спасения Облака и сбившийся прицел у форвардов «Ливерпуля». При этом по голу обоих соперников отменили из-за офсайдов, и по сути все решилось до перерыва. Англичане забронировали место в плей-офф и первое место в группе, тогда как «Атлетико» ждет схватка с вышедшим на второе место «Порту».

«Милан» — «Порту» — 1:1 (Мбемба, 61, в свои ворота — Диас, 6).

У Стефано Пиоли в этом сезоне словно две разные команды. Одна играет в серии А и сражается за лидерство с «Наполи», выиграв десять из одиннадцати матчей. Другая оказалась не готова к долгожданному возвращению в Лигу чемпионов и впервые не одержала ни одной победы за четыре тура. Тот факт, что «Милан» прервал начавшуюся еще в 2014 году серию из пяти поражений, нельзя назвать даже слабым утешением. Россонери — на последнем месте в группе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV0rH6XoAKp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV0rH6XoAKp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV0rH6XoAKp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 12 очков, 2. «Порту» — 5, 3. «Атлетико» — 4, 4. «Милан» — 1.

24 ноября. «Ливерпуль» — «Порту», «Атлетико» — «Милан».

Доннарумма не волшебник

Группа А

«Лейпциг» — «ПСЖ» — 2:2 (Нкунку, 8. Собослои, 90+2, с пенальти — Вайналдум, 21, 39).

Пока Криштиану Роналду совершает в «МЮ» подвиги по расписанию, его вечный соперник Лео Месси оказался в списке травмированных. Глупо было выпускать аргентинца против «Лилля» на фоне имевшихся мышечных проблем, после чего он и в той игре «ПСЖ» не помог и был заменен в перерыве, и до Лейпцига не доехал.

Зато в строй вернулся Мбаппе, но в начале этого никто не заметил. «Лейпциг» быстро забил, и Нкунку демонстративно не стал праздновать взятие ворот воспитавших его парижан. А если бы Доннарумма не потащил пенальти от бывшего одноклубника по «Милану» Андре Силвы, все для гостей стало бы совсем печально. Однако вратарь вернул Париж к жизни, и Мбаппе вывел на убойную позицию сравнявшего счет Вайналдума.

А потом голландец, которого удивительно редко использует Маурисио Почеттино, оформил дубль, который стал легитимным после подсказки ВАР. Если бы столь же эффективными в атаке были другие парижане, вопрос с интригой отпал бы задолго до финального свистка. Вместо этого либо гости мазали, либо немцев спасал Гулачи, что подарило им шанс на спасение в компенсированное время. Точнее, это сделал нарушивший правила в собственной штрафной Кимпембе, а Доннарумма все-таки не волшебник и дотянуться до удара пробившего впритирку со штангой Собослои не сумел.

«Манчестер Сити» — «Брюгге» — 4:1 (Фоден, 15. Махрез, 54. Стерлинг, 72. Габриэл Жезус, 90+2 — Стоунс, 17 в свои ворота).

Впереди у «Сити» манчестерское дерби, однако Хосеп Гвардьола заявил, что более важной для него является в общем-то рядовая игра с «Брюгге». И не только потому, что она ближайшая, а в силу специфики Лиги чемпионов, где в группе есть всего шесть матчей, тогда как в АПЛ куда больше возможностей компенсировать вероятные потери очков.

Над словами тренера, естественно, посмеивались, только первый тайм завершился вничью, и глупый автогол за авторством Стоунса показал, что Гвардиола опасался не зря. Все, впрочем, завершилось ожидаемо, а ключевой гол Махрез забил после того, как сам отдал неудачную передачу, но Жоау Канселу догнал мяч и выполнил второй за вечер результативный пас. Ну, а прибившая бельгийцев комбинация Фодена и Гюндогана с выводом на пустые ворота Стерлинга показала, сколь глубока разница оппонентов в классе.

Гол примечателен тем, что англичанин не забивал с августа, а в Лиге чемпионов его точных ударов не видели целый год. Возможно, теперь к Стерлингу вернется прежняя уверенность, и она пригодится в АПЛ, на которой «Сити» теперь может сконцентрироваться полностью.

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков, 2. «ПСЖ» — 8, 3. «Брюгге» — 4, 4. «Лейпциг» — 1.

24 ноября. «Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Брюгге» — «Лейпциг».

Пенальти от Карасева

Группа С

«Боруссия» Д — «Аякс» — 1:3 (Ройс, 37, с пенальти — Тадич, 72. Аллер, 83. Классен, 90+3)

«Спортинг» — «Бешикташ» — 4:0 (Педру Гонсалвеш, 31, с пенальти, 38. Паулинью, 41. Пабло Сарабия, 56).

В отсутствие Холанна и с учетом других потерь «Боруссии» ее шансы на реванш изначально расценивались как низкие. А к нулю они устремились в тот момент, когда в первом тайме с поля удалили Хуммельса, Немец в центре поля, конечно, сыграл безрассудно, но, по сути, по ногам Антони он не попал. Тот сам наступил на Хуммельса, подпрыгнув после подката. Сначала все испугались, однако бразилец спокойно продолжил игру.

И как раз Антони стал главной движущей силой «Аякса», который смог ответить на пенальти в исполнении Ройса. 11-метровый, кстати, был очевидным, однако находившийся рядом Оливер ничего не увидел, и ошибку английского рефери исправил ВАР. Победным оказался уже седьмой в турнире гол пробившего головой Аллера, а ассистентского хет-трика Антони лишился из-за того, что к сравнявшему счет Тадичу мяч прилетел от пытавшегося прервать подачу защитника.

«Аякс» с четырьмя победами эффектно выходит в плей-офф, тогда как для «Боруссии» ключевым становится противостояние со «Спортингом», который второй раз подряд разгромил «Бешикташ». Турки старались играть на равных, но после того, как Сергей Карасев наказал их 11-метровым, рассыпались. В составе «львов», который забивают на родном «Жозе Алваладе» на протяжении 30 официальных матчей, отметим Педру Гонсалвеша. Очевидно, что это следующий после Бруну Фернандеша футболист, трансфер которого принесет «Спортингу» десятки миллионов евро.

Положение команд: 1. «Аякс» — 12 очков, 2. «Боруссия» Д — 6, 3. «Спортинг» — 6, 4. «Бешикташ» — 0.

24 ноября. «Бешикташ» — «Аякс», «Спортинг» — «Боруссия» Д.

«Шериф» больше не лидер

Группа D

«Реал» — «Шахтер» — 2:1 (Бензема, 14, 61 — Фернанду, 39). Обзор — здесь.

«Шериф» — «Интер» — 1:3 (Траоре, 90+1 — Брозович, 54. Шкриньяр, 66. Алексис Санчес, 82). Обзор — здесь.

Положение команд: 1. «Реал» — 9, 2. «Интер» — 7, 3. «Шериф» — 6, 4. «Шахтер» — 1.

Статистика дня

16 пенальти за свою профессиональную карьеру парировал голкипер «ПСЖ» Доннарумма.

21-й гол забил в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» Мане, сравнявшийся по этому показателю с легендой красных Стивеном Джеррардом.

33 года и 319 дней — возраст нападающего «Реала» Бензема, который сделал самый возрастной дубль мадридцев в главном еврокубке при нынешнем формате турнира. А еще в Кубке чемпионов в более зрелом возрасте в 1965 году отличился легендарный Ференц Пушкаш (38 лет и 173 дня).