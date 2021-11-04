Жалуетесь на российских судей? В Лиге чемпионов два абсурднейших удаления на ровном месте

Новый тур Лиги чемпионов — новый повод обсудить свежие судейские ляпы, прямо повлиявшие на игру. Обязательно к прочтению, если каждую неделю вы жалуетесь на работу российских арбитров в РПЛ.

«Боруссия» Д — «Аякс»: странное удаление, сломавшее игру

«Боруссия» проиграла оба спаренных матча «Аяксу», который летит в плей-офф Лиги чемпионов. В Амстердаме Дортмунд влетел 0:4, не спас даже Холанд. Так что в ответной игре от немецкой команды ждали реванша.

Но и тут «Боруссия» проиграла — 1:3. Игру пропускал получивший травму Холанд, но в Германии главным фактором поражения считают не это и даже не слабую игру своей команды, а английского судью Майкла Оливера.

На 29-й минуте он влепил прямую красную карточку Матсу Хуммельсу за очень неоднозначный фол. Защитник сбил бразильца Антони в центре поля, не попав по мячу. Но и игры в ногу соперника в эпизоде не было.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I7npVgGAmQw?start=1315" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец Антони пробросил мяч мимо защитника…

Но спустя мгновение сам наступил на ногу Хуммельса.

Поначалу Матс даже успокаивал партнеров и не сильно возмущался — был уверен, что сейчас VAR разберется и решение изменят. Однако помощники Оливера подтвердили его решение. Не совсем понятно, чем они руководствовались — возможно, в пограничной ситуации попросту не хотели менять решение главного арбитра и лишний раз не вмешиваться. С другой стороны, эпизод невероятно повлиял на игру — в меньшинстве «Боруссия» уступила игровое преимущество и в итоге проиграла.

«Не понимаю, как можно давать такую красную в матче ЛЧ такого уровня, — возмущался после игры Хуммельс. — Мое удаление — абсурд, в корне неверное решение. Даже сам Антони подошел ко мне и сказал, что красной не было».

А затем разразился постом в твиттере: «У меня нет больше слов из-за этой красной карточки… Сделайте VAR честным! Ребята сегодня бились весь матч, жаль, что этого в конечном итоге оказалось недостаточно».

«Ливерпуль» — «Атлетико»: как судья добил испанцев

В тот же вечер было еще одно спорное удаление — на 36-й минуте судья Данни Маккели дал прямую красную защитнику «Атлетико» Фелипе за срыв контратаки соперника.

Фол тянул на желтую, но арбитр принял максимально суровое решение. Некоторым показалось, что Фелипе был удален по совокупности — за фол и за нежелание подходить к судье после нарушения правил. Но после игры на сайте УЕФА подтвердили, что удаление связано исключительно с фолом Фелипе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I7npVgGAmQw?start=1148" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что будут делать с VAR?

Оба эпизода случились примерно в одно и то же время и ярким маркером подчеркнули большую проблему всего судейства в Европе. Вне зависимости от квалификации и строгости арбитра, наличия VAR и других сопутствующих факторов ошибки в судействе остаются. И они яркие.

Мы пожертвовали темпом и динамикой футбола ради повышения справедливости — под таким лозунгом был введен VAR. Но даже видеопомощники далеко не всегда гарантируют, что судья прислушается к ним и примет адекватное решение.

В этой Лиге чемпионов уже хватало судейских конфузов, после которого весь интернет вопил о неоднозначных оценках одних и тех же эпизодов. Самый показательный пример — удаление Гризманна и желтая Ибрагимовичу за один и тот же фол в один и тот же вечер.

Или еще из свежего — буквоедство Эрнандеса Эрнандеса в матче «Ювентус» — «Зенит». Понятно, что Барриос и Ловрен нарушили правила, но оба не повлияли на эпизод — Дибала смазал пенальти без вмешательства игроков «Зенита».

Эпизод из финала Лиги наций с победным голом Мбаппе — вообще пример для учебников. Даже в УЕФА не смогли ответить, стоило ли засчитывать офсайд у Мбаппе после касания мяча защитником испанцев Гарсией.

«Этот случай показывает, что текущая интерпретация правила, судя по всему, противоречит самому правилу, которое направлено на то, чтобы помешать любому игроку воспользоваться преимуществом положения вне игры. Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы улучшить формулировку интерпретации таких случаев, чтобы привести ее в соответствие с целью правил офсайда и духом игры. Я уже общаюсь с коллегами из ФИФА и IFAB, и мы обсудим это на следующем заседании технической группы», — говорил после игры председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.