Орлов: может, Кьеза упал в штрафной «Зенита» от ветра. Маленькие футбольные хитрости

«Кьеза от лёгкого касания упал в штрафной “Зенита”. Может, и не было этого касания — от дуновения ветра от Клаудино упал. И даже вопросов ни у кого не было, что надо назначать пенальти. А давали повтор, и никак никто не мог разглядеть, где было нарушение. Это маленькие футбольные хитрости. Значит, тоже надо уметь их применять в нужный момент», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».