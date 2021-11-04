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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: может, Кьеза упал в штрафной «Зенита» от ветра. Маленькие футбольные хитрости

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).

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«Кьеза от лёгкого касания упал в штрафной “Зенита”. Может, и не было этого касания — от дуновения ветра от Клаудино упал. И даже вопросов ни у кого не было, что надо назначать пенальти. А давали повтор, и никак никто не мог разглядеть, где было нарушение. Это маленькие футбольные хитрости. Значит, тоже надо уметь их применять в нужный момент», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала пробил в угол ворот. На 26-й минуте игры защитник «Зенита» Вячеслав Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную, где защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.

На 58-й минуте нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил гол с пенальти. На 73-й минуте третий гол туринцев забил Федерико Кьеза. На 82-й минуте форвард Альваро Мората довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи нападающий «Зенита» Сердар Азмун установил итоговый счёт.

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