Илья Геркус: «Семак в ЛЧ стучится в закрытую дверь. Возможно, “Зениту” стоит задуматься о другом тренере в перспективе»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

— После поражения в Турине (2:4) Семак сказал: «Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации». Справедливое замечание?

— Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у «Ювентуса» более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

— О чем?

— Аллегри сделал выводы из двух поражений в Серии А и из первого матча с «Зенитом». Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

— Что тогда скажете о Семаке?

— А «Зенит» играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с «Динамо». Но думать, что «Ювентус» не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, — довольно легкомысленно… Во вторник «Юве» просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически. Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, — их тоже обязательно нужно учитывать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d33773e4b3a906562271" data-vnd="d33773e4b3a906562271" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d33773e4b3a906562271" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть ли у «Зенита» перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?