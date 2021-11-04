Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
22
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Мура
Все события
19:25 (мск), источник: Sports.Ru

Илья Геркус: «Семак в ЛЧ стучится в закрытую дверь. Возможно, “Зениту” стоит задуматься о другом тренере в перспективе»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об уровне тренера «Зенита» Сергея Семака.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Читайте также
«Мешает не уровень сопротивления, а комплектация». Семак — после поражения от «Ювентуса»

— После поражения в Турине (2:4) Семак сказал: «Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации». Справедливое замечание?

— Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у «Ювентуса» более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

— О чем?

— Аллегри сделал выводы из двух поражений в Серии А и из первого матча с «Зенитом». Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

— Что тогда скажете о Семаке?

— А «Зенит» играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с «Динамо». Но думать, что «Ювентус» не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, — довольно легкомысленно… Во вторник «Юве» просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически. Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, — их тоже обязательно нужно учитывать.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть ли у «Зенита» перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?

— В «Зените» на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней… Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет «Зенит». Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной «Зенит», похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные. Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по «Ювентусу» не совсем правильно, — сказал Геркус.

Читайте также
Ювентус
4:2
Первый тайм: 1:1
Зенит
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь