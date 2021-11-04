«Галатасарай» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча — в 20:45 мск. Команды огласили стартовые составы на матч:
«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.
Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом — 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу.