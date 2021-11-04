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4 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Кайрат» под руководством Бердыева уступил «Карабаху», потерпев третье поражение в Лиге конференций

«Кайрат» в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций уступил «Карабаху» со счетом 1:2.

Кайрат
КарабахЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На гол Ибраима Ваджи и Абделлы Зубира хозяева ответили точным ударом Хосе Канте. В составе «Кайрата», который тренирует Курбан Бердыев, весь матч провел Вагнер Лав, а у «Карабаха» на 61-й минуте вышел Рамиль Шейдаев.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого матча «Кайрат» с одним очком занимает третье место в группе H, «Карабах» с 10 очками — на первой строчке. В параллельном матче эстонская «Флора» сыграла вничью с кипрским «Анторосисом» со счетом 2:2. Обе команды имеют по 2 очка и занимают 3−4 места в группе B.

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Первый тайм: 0:0
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