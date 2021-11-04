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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на матч Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встретится с московским «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 4.11.2021, 23:00

Лестер0Спартак0

Игра состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток — в 23:00 мск. Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Игнатов, Зобнин, Литвинов, Промес, Соболев, Мозес.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Бертранд, Тилеманс, Сумаре, Гутьеррес, Ихеаначо, Дака.

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Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».

После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) — на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).

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